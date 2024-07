Montevarchi. L'estate non ferma l'attività dell'Istituto Petrarca

Arezzo, 03 luglio 2024 – L'Istituto Comprensivo "Francesco Petrarca" di Montevarch si prepara a un'estate ricca di iniziative, corsi ed eventi dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Grazie ai fondi PNRR DM65/2023, l'IC Petrarca offre un programma estivo completo che mira a potenziare le competenze linguistiche e tecnologiche dei giovani. Per tutto giugno e luglio, l'IC Petrarca ha organizzato corsi di robotica e lingua inglese per gli studenti di tutte le classi . Questi corsi rappresentano un'opportunità unica per i bambini e i ragazzi di approfondire le loro conoscenze in tali ambiti. Tra le iniziative, spiccano i percorsi di orientamento e formazione finalizzati al potenziamento delle materie STEM, digitali e all'innovazione, promuovendo al contempo pari opportunità di genere. Questi corsi sono stati pensati per stimolare l'interesse dei giovani verso le discipline scientifiche e tecnologiche, preparando così le nuove generazioni alle sfide del futuro.

Dall'1 al 5 luglio e dall'8 al 12 luglio, gli alunni della quarta e quinta elementare e delle tre classi della scuola secondaria di primo grado potranno partecipare al corso "Raccontare Digitale". Questo programma mira a sviluppare le competenze narrative e digitali degli studenti, integrando creatività e tecnologia. Successivamente dal 2 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre, gli alunni della quarta e quinta elementare e della prima classe della scuola secondaria di primo grado avranno l'opportunità di partecipare al corso "Search Google Workspace". Questo corso è progettato per fornire competenze avanzate nell'uso degli strumenti digitali, essenziali per il lavoro e lo studio nel mondo contemporaneo.