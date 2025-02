Montevarchi. Inaugurata stamani la tre giorni del cioccolato

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Il profumo avvolgente del cioccolato sta per invadere piazza Varchi. Questa mattina ha preso il via la prima edizione di "Choco Varchi", la Festa del cioccolato artigianale che per tre giorni trasformerà il centro storico in un paradiso per gli amanti del cacao, organizzata dal Comune di Montevarchi. Laboratori, degustazioni e spettacolari show cooking animeranno la fine settimana più dolce dell'anno, con eventi dedicati a grandi e piccoli. Già dalle 10.00 di stamani, infatti, gli stand hanno aperto i battenti per accogliere le scuole primarie e secondarie dei tre Istituti comprensivi della città, offrendo agli studenti una dimostrazione del processo di lavorazione del cioccolato, dalla fava di cacao al prodotto finito. A guidare i visitatori in questo viaggio sensoriale sarà poi il giornalista Stanislao Liberatore, che commenterà tutti gli show cooking dell'evento e condurrà le degustazioni di cioccolato in abbinamento ai vini. Il primo appuntamento con la cucina dal vivo è previsto nel pomeriggio di oggi, dalle 16.00 alle 17.00, con l'azienda "Dolciaria Di Buono" di Catania. Seguirà, alle 17.00, il laboratorio per bambini “Che bacio vuoi fare”, a cura di Fausto Ercolani: un'occasione speciale per i più piccoli per divertirsi e sperimentare con il cioccolato.

La giornata si chiuderà alle 22.00 con la chiusura degli stand. Domani gli stand si riapriranno alle 10.00, dando il via a una giornata ricca di appuntamenti. In programma, il secondo show cooking dedicato al temperaggio e alla decorazione del cioccolato, a cura del maestro Giovanni Zambelli. Nel pomeriggio, alle 15.00, si terrà una nuova dimostrazione del ciclo produttivo del cioccolato, seguita alle 16.00 dalla produzione di crema spalmabile alle nocciole, con assaggi per il pubblico. A partire dalle 17.30, i palati più raffinati potranno partecipare a una speciale degustazione di cioccolato perugino abbinato ai vini locali, un'esperienza unica che esalterà le diverse sfumature del cacao in combinazione con le eccellenze del territorio. A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera sarà la musica dell'arpista Elena Castini, che accompagnerà l'evento con la sua melodia. Gli stand resteranno aperti fino alle 23.00. L'ultima giornata della manifestazione, domenica 16 febbraio, sarà caratterizzata dalla presenza dell'iconico Willy Wonka, il celebre personaggio della “Fabbrica di Cioccolato”, pronto a intrattenere grandi e piccoli con la sua stravaganza.

Dalle 10.00, il giornalista Stanislao Liberatore guiderà il pubblico alla scoperta del processo di tostatura e degustazione delle fave di cacao. A seguire, un nuovo show cooking con il maestro Enzo Di Buono, che svelerà i segreti del cioccolato di Modica IGP, famoso per la sua particolare lavorazione a freddo. Nel pomeriggio, alle 16.00, spazio alla decorazione dei cioccolatini, mentre la Smile Live Band animerà piazza Varchi con musica dal vivo. Uno dei momenti più attesi sarà alle 17.30, quando la città riceverà in dono una scultura in cioccolato, realizzata dall’artista Elisa Corallo. A chiudere la kermesse, l’ultimo show cooking, con Enzo Di Buono che mostrerà le tecniche di preparazione delle praline. L'evento, che ha visto la collaborazione delle associazioni di categoria, coinvolgerà anche i commercianti di Montevarchi, che aderiranno a una promozione speciale: chi scatterà una foto sotto il grande cuore di cioccolato allestito in piazza Varchi potrà ricevere un regalo nei negozi convenzionati, consultando il profilo social del Centro Commerciale Naturale. Insomma, un weekend all'insegna del gusto e della tradizione. "Choco Varchi" non è solo un’occasione per celebrare San Valentino, ma anche un’opportunità per scoprire i segreti dell’arte cioccolatiera, assaporare creazioni artigianali di alta qualità e vivere un’esperienza sensoriale unica. Tre giorni all’insegna del gusto, della tradizione e della convivialità, per trasformare Montevarchi nella capitale del cioccolato.