Montevarchi. Domani alla Ginestra spettacolo sul “Conte Guido Guerra”

Arezzo, 25 giugno 2024 – Prosegue la rassegna di eventi “Montevarchi estate 2024”, il cartellone estivo del Comune con spettacoli ed iniziative di vario genere per vivere la città nelle serate estive fino ad agosto. Domani alle ore 21.30 andrà in scena all’Anfiteatro della Ginestra lo spettacolo ironico-giocoso “C’era una volta … alla corte del Conte Guido” del gruppo Ginestra e Dintorni per trascorrere una piacevole serata all’insegna della musica e del divertimento. La rappresentazione, di pura fantasia, è ambientata a Montevarchi presso la corte del Conte Guido Guerra e nel racconto si citano luoghi caratteristici della città che fanno da cornice allo svolgersi della vicenda. Lo spettacolo mette insieme elementi e personaggi tratti da varie fiabe, rielaborandoli e contaminandoli con elementi moderni. La vicenda, illustrata dai narratori, è affidata a canzoni famose i cui testi sono stati modificati per l’occasione ed è accompagnata da balletti e coreografie a cura dello Studio Danza Caroline di Montevarchi. La locandina è stata ideata e realizzata dall’architetto Giulia Donati. Il Comitato “Ginestra e Dintorni” è composto da soggetti diversi per età, realtà personali, professionali e lavorative uniti dalla passione per il canto, è attivo da oltre 10 anni nell’ambito montevarchino. Ha già proposto, in precedenza, spettacoli culturali-ricreativi gratuiti e collaborazioni ad eventi cittadini che hanno riscosso, pur nella loro “artigianale semplicità”, un ottimo apprezzamento.