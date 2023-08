Prosegue la prevendita biglietti per l’atteso spettacolo del 5 settembre, quando alle 21, in piazza Varchi, Nino Frassica, Giovanni Veronesi e Alessandro Haber. I tagliandi possono essere acquistati on line sul sito https:discoverarezzo.ticka.it o direttamente all’Infopoint Discover Arezzo in via Vasari. A Montevarchi,prevendita attiva all’Urban Center.