Montevarchi a caccia di riscatto ad Orvieto

Arezzo, 27 settembre 2024 – L’Aquila Montevarchi, reduce da un inizio di stagione difficile, a caccia della prima vittoria stagionale per risollevarsi da una situazione di classifica complessa. Domani pomeriggio, alle 15:00, lo Stadio Comunale Muzi di Orvieto ospiterà la sfida tra Orvietana e i rossoblù valida per la quarta giornata del campionato di Serie D. La rifinitura dell’Aquila si è svolta questa mattina presso l’impianto sportivo di Mercatale, con mister Nico Lelli impegnato a definire gli ultimi dettagli tattici. L’Orvietana arriva alla sfida con il morale alto dopo aver ottenuto due vittorie nelle prime tre giornate e con un quinto posto in classifica a 6 punti. L’ultima vittoria, ottenuta contro il fanalino di coda San Donato Tavarnelle per 1-0. Diversa la situazione per l’Aquila Montevarchi, attualmente al 16º posto con un solo punto frutto di un pareggio e due sconfitte. La squadra di Lelli, reduce dalla sconfitta casalinga per 1-0 contro il Ghiviborgo, non può permettersi ulteriori passi falsi.

Una vittoria permetterebbe ai rossoblù di muovere finalmente la classifica e allontanare i primi malumori, con il tecnico già sotto osservazione per i risultati ottenuti finora. Nonostante le difficoltà, il Montevarchi può contare su una rosa giovane, tra le più giovani del girone con 21,3 anni, che sta ancora cercando la giusta alchimia in campo. L’inesperienza di alcuni elementi ha influito nei momenti decisivi delle gare precedenti, ma la qualità e il potenziale per fare bene ci sono. Ora serve una prestazione convincente per invertire la rotta e trovare la prima vittoria della stagione. L’Orvietana, dal canto suo, non farà sconti. La squadra umbra si è già dimostrata solida e competitiva, capace di sfruttare le occasioni per portare a casa punti preziosi. La sfida di domani rappresenta un banco di prova importante per il Montevarchi. L'appuntamento è per le ore 15:00 allo Stadio Comunale Muzi di Orvieto, con i tifosi dell’Aquila Montevarchi che sperano di vedere finalmente la propria squadra ottenere i primi tre punti della stagione.