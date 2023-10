"I lavori di ristrutturazione che dovevano partire ad aprile ancora sono fermi". Il gruppo consiliare Pd di Montevarchi ha presentato un’interrogazione per capire il motivo dei ritardi alla riqualificazione del Mercatale degli agricoltori. Questo stop secondo i dem "comporta un aumento dei costi di affitto per gli agricoltori, che sono collocati in affitto in via Trieste".