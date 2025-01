Monte San Savino, lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul Canale Maestro della Chiana

Arezzo, 17 gennaio 2025 – La SP23 dell’Infernaccio (da Montagnano a Frassineto) sarà interessata da lavori per l’allargamento del ponte sul Canale Maestro della Chiana.

Tali lavori sono stati programmati e finanziati dall’Ente proprietario, la Provincia di Arezzo e comporteranno, in una prima fase, la chiusura totale del traffico e nella seconda fase una riapertura del traffico a senso unico alternato. Il tratto sarà chiuso al traffico alle ore 9.00 di Martedì 21 gennaio 2025.

La durata totale dei lavori è stimata in 60 giorni a cui seguiranno i tempi di collaudo tecnico-amministrativi necessari per la messa in opera del 27 aprile 2025. Sono previsti percorsi alternativi già ampiamente segnalati con indicazioni e cartelli sia nei pressi del Ponte sia lungo la viabilità nella intera zona.

Siamo consapevoli dei disagi che tale cantiere causerà ai cittadini ma l’allargamento e l’inserimento di nuove barriere di sicurezza sul Ponte della SP23 è un intervento necessario da tempo, la sicurezza stradale è qualcosa di non procrastinabile e grazie ai buoni rapporti tra gli Enti in questione, Provincia, Comuni di Arezzo e Monte San Savino il tratto di strada che collega i territori di Monte San Savino ed Arezzo sarà più sicuro e più adeguato alla viabilità quotidiana.