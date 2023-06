Monte San Savino, Gran Finale delle Rievocazioni della Notte di Conte Baldovino

Verso il gran finale a Monte San Savino per le rievocazioni della Notte di Conte Baldovino. Si torna al 1550, quando Cosimo de Medici, cedette la contea a Baldovino di Monte, fratello di Papa Giulio III. Sarà questo il momento che andrà in scena stasera tra le mura del paese con il corteggio storico che segnerà la fine delle iniziative. Sì perché è già da settimana scorsa che i quattro quartieri(Castiglia, San Giovanni, Porticciolo Guglielmi e Jalta) si stanno sfidando ai quattro giochi: il tiro alla fune; il pallone grosso; la caccia di Monte, simile al calcio storico fiorentino ma giocato in un diamante di terra battuta dove, scontro fisico ammesso, si deve far canestro; e, infine, la sfida culinaria, basata sulle ricette del millecinquecento con tanto di prodotti dell’epoca. E sarà proprio la partita gastronomica sancirà la fine dei giochi con l’araldo che decreterà il vincitore.