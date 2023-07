Il rush finale per il Premio di teatro Popolare Il Giogo in piazza della Chiesa a Montagnano. Domani alle 21,30 sul palco si esibiscono i padroni di casa dell’Associazione Culturale "Il Giogo", che nella serata presenteranno il nuovo spettacolo "Gedeone" per la regia di Roberto Arrigucci. Una favola moderna dove non ci sono regine, re, fare, principesse, principi e folletti, ma personaggi normali che si possono incontrare tutti i giorni. Eccetto Gedeone, gatto molto particolare. Gli interpreti sono Patrizia Roggiolani, Delvina Basagni, Letizia Bernardini, Ugo Enrichetti, Loris Foianesi, Enrico Roncucci, Viola Salvi, Sofia Scatragli e Caterina Basagni.