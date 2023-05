Monopattini elettrici, scatta il noleggio Casi: "Un altro passo verso la città smart"

AREZZO

E’ partito il servizio di noleggio condiviso dei monopattini elettrici, servizio sharing gestito dalla società Tier Mobility. I monopattini possono essere presi da alcune specifiche aree contrassegnate da un bollo adesivo posto a terra, individuabili anche grazie alla app Tier, all’interno della cosiddetta "zona di sosta vincolata" ovvero il centro storico e i principali parchi cittadini. Andranno poi riconsegnati o in queste o nei "punti di sosta incentivanti", anch’essi mappati con le suddette caratteristiche, adesivo e app. Mentre il monopattino è in uso resta la possibilità della sosta libera secondo le regole del codice della strada.

"Una novità – sottolinea l’assessore Alessandro Casi – funzionale al modello di città ecologica e smart. Grazie ai gps montati su ciascuno saremo in grado di vedere quali sono i percorsi maggiormente utilizzati e dunque capire come intervenire ulteriormente per incentivare la sostenibilità". I limiti di velocità "a crescere": 6 chilometri orari per le zone pedonali; 12 nella porzione di centro storico "ad alta densità pedonale", nel resto della città 20.

Off limits: la tangenziale urbana e il raccordo Arezzo-Battifolle. Solo i maggiorenni potranno fruirne. Sono disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.