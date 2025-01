"Molteplici visioni d’amore - Cortona città del mondo", il concorso

È aperto il bando di partecipazione al concorso letterario "Molteplici visioni d’amore - Cortona città del mondo", la manifestazione patrocinata dal Comune di Cortona e organizzata dai Lions Club Corito Clanis insieme ai club della Toscana e all’associazione culturale "Giglio blu" con presidenti Giuliana Bianchi Caleri e Enrico Taddei. Il bando, pubblicato anche nel sito web del Comune di Cortona, prevede la possibilità di partecipare a cinque differenti sezioni: Poesia e narrativa (racconto – fiaba) per alunni di scuole elementari o medie e giovani fino a 25 anni; Poesia, narrativa e saggistica edita; Poesia inedita (massimo tre liriche di lunghezza non superiore a 60 versi). Narrativa e saggistica inedita; Poesia edita e inedita (massimo tre liriche di lunghezza non superiore a 60 versi). Narrativa e saggistica edita e inedita. Per i residenti all’estero, italiani o di altra nazionalità (Sezione Movimento "Italia Poesia Chiama… Corrispondenze letterarie dal Mondo") e la novità della Poesia inedita a tema: "Ode al vino". Nel bando sono specificate le modalità di recapito delle opere che devono essere inviate entro il primo marzo 2025. La giuria, presieduta da Lia Bronzi e composta da Laura Becattini, dalla presidente del club Rita Novelli e dal presidente di "Giglio Blu di Firenze" Enrico Taddei, sceglierà i vincitori per ogni sezione e segnalerà altre opere degne di particolare interesse. "Questo appuntamento - dice l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti - sta avendo un successo crescente, culminato lo scorso anno con la decima edizione. È importante valorizzare l’opera letteraria, in particolare i giovani autori, quindi insieme alle scuole che partecipano anche le nuove generazioni che si affacciano al mondo della produzione letteraria. Un plauso agli organizzatori anche per aver dedicato una sezione agli scritti dedicati al vino, elemento della nostra identità culturale". L’iniziativa culminerà con la giornata delle premiazioni il 12 aprile al Teatro Signorelli.