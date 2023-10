Molestatore del treno a C. Fiorentino individuato dalla polizia

Si è masturbato in treno e ha molestato una ragazza. E’ successo martedì mattina sul treno regionale che da Castiglion Fiorentino porta a Camucia. Non erano nemmeno le 9 di mattina e, ha raccontato la ragazza ad "Arezzo Notizie", ha visto un uomo avvicinarsi alla carrozza dove era seduta. Si è seduto dietro di lei, nonostante tanti altri posti fossero liberi, e quindi l’individuo ha iniziato a masturbarsi. Dai movimenti e dai gemiti la ragazza ha capito cosa stesse facendo quell’uomo e quando si è alzata ha visto la scena choc.

La ragazza ha poi chiesto soccorso ad un’altra passeggera che era in treno e quando ha visto il capotreno ha raccontato a lui quello che era successo. Poi è arrivata la denuncia alle forze di polizia, prima alla Polfer poi in Questura. Anche perché come ha riferito la ragazza già un’altra volta aveva incontrato l’uomo in treno, sempre con comportamenti molesti. Il maniaco era già noto agli agenti della polizia ferroviaria: si tratta di un quarantenne che si aggira spesso nelle zone della stazione con abiti da lavoro.

La ragazza non si è scoraggiata ed ha continuato a prendere il treno, per ora non ritrovandosi davanti l’individuo.