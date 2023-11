Molestata con atti osceni davanti alla figlia, turista olandese prende a schiaffi l’aggressore

Arezzo, 28 novembre 2023 – Una giornalista olandese in vacanza a Cortona, in provincia di Arezzo, con la famiglia viene molestata da un 35enne nel centro storico, lei reagì con uno schiaffo e lo denunciò.

È accaduto qualche tempo fa a Cortona ma i fatti sono stati rievocati in tribunale ad Arezzo davanti al giudice Antonio Dami e al pm Bernardo Albergotti dove è iniziato il processo a carico dell'uomo.

Secondo quanto riferito in aula dalla donna, arrivata dall'Olanda per testimoniare, si trovava sulle scale mobili che portano nel centro storico quando un 35enne, di Foiano della Chiana, si sarebbe esibito in atti osceni davanti alla donna, che si trovava in compagnia della figlia, rimediando per tutta risposta lo schiaffo e successivamente la denuncia. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione dell'uomo che è finito a processo. Dopo aver ascoltato i testimoni il processo è stato aggiornato al 2 febbraio prossimo per la discussione