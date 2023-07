Modena City Ramblers Concerto il 20

Ci saranno anche i Modena City Ramblers ad aprire il Festival delle Musiche che prenderà il via proprio il prossimo 20 luglio, alle 21:15 a Foiano della Chiana. Insieme ai Mcr in piazza Giacomo Matteotti ci sarà anche l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink che ospiterà lo storico gruppo musicale combat folk, dichiaratamente innamorato per la musica della tradizione popolare (irlandese,scosseze, celtica e balcanica). Il concerto, "Culture contro la paura", una coproduzione Officine della cultura e Bpm concerti, vedrà sul palco oltre trenta musicisti in un concerto in cui si coniugano impegno e melodie da tutto il mondo.. L’evento si presenterà come una sorta di racconto di culture in dialogo, tra tradizione e innovazione, per ribadire un concerto ormai caro all’Orchestra Multietnica: il valore delle culture, del loro farsi incontro e confronto contro la paura delle tante diversità che abitano gli essere umani, contro l’uniformità e l’omologazione. No alla paura del diverso e no alla dicotomia "noi e loro": per riassumere è questo il motto dell’orchestra multietnica sottolineato anche con questa iniziativa. Iniziativa che, come detto, aprirà il Festival delle musiche che prenderà il via settimana prossima nel borgo del Carnevale per poi andarsi a spostare nei borghi della Valdichiana tra Castiglion Fiorentino, Lucignano, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino in un tour itinerante che andrà avanti fino all’8 agosto.Il 21 a Foiano ci sarà Andrea Scanzi che presenterà il suo "E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato".