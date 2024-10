Moda, aziende alle prese con la crisi. In arrivo gli ammortizzatori sociali

Otto settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per i lavoratori del comparto moda nel guado di una preoccupante recessione. La misura di sostegno al reddito è arrivata dal Consiglio dei Ministri di lunedì scorso e riguarda i dipendenti delle imprese, anche artigiane, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero che abbiano un numero di addetti uguale o inferiore a quindici. E’ stato stabilito inoltre che "l’integrazione salariale, di solito erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’Inps, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale – spiega in una nota il Ministero - nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie". L’ammortizzatore sociale rappresenta un salvagente prezioso per le aziende costrette da tempo a fronteggiare una crisi senza precedenti. Basta dare un’occhiata ai grafici tutti al ribasso in ambito nazionale: nei primi 6 mesi dell’anno si sono registrati cali del 5,3 per cento delle esportazioni e del 10,8 della produzione, con un incremento del saldo negativo degli ordinativi.

Una situazione che non risparmia neppure la provincia di Arezzo, Valdarno compreso, dove il distretto conta su oltre 10 mila occupati. Gran parte all’opera in ditte di piccole e medie dimensioni, un segmento della filiera all’ombra delle grandi firme del fashion approdate da anni soprattutto nella valle tra Chianti e Pratomagno a caccia di manodopera specializzata. Di recente le associazioni di categoria e i sindacati avevano lanciato l’allarme per le criticità in aumento sollecitando al Governo soluzioni per salvaguardare i posti di lavoro e quelle realtà produttive con la cassa integrazione ormai agli sgoccioli. Una richiesta di interventi rapidi e concreti amplificata a metà settembre anche dall’assessore regionale alle crisi aziendali Alessandra Nardini durante un incontro al dicastero romano e adesso accolta. Nella Capitale alcuni giorni fa si erano recate il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e l’onorevole Tiziana Nisini per incontrare il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon e rappresentare le problematiche e l’esigenza di un supporto immediato all’intero indotto della moda, definito l’ambito lavorativo ed economico più importante per il territorio montevarchino e valdarnese. Il vice ministro ha annunciato che il Governo ha previsto la cassa Covid per il 2024 e che lunedì prossimo arriverà in visita in Valdarno per confrontarsi, insieme alla prima cittadina e alla parlamentare della Lega, con le associazioni di categoria e relazionare sul traguardo raggiunto, ascoltando al tempo stesso le necessità degli imprenditori e progettare ulteriori sostegni per l’anno venturo.