Moby Dick Festival. Massimo Recalcati incontra gli studenti dell’Isis Valdarno

Arezzo, 29 maggio 2023 – Mattinata di grande impatto sabato scorso all’Isis Valdarno di San Giovanni Valdarno, dove Massimo Recalcati, uno degli ospiti del Moby Dick Festival di Terranuova, ha incontrato gli studenti. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming per dar modo alle scuole della Toscana di ascoltare l’intervento dello scrittore e psicanalista. L’incontro, dall’alto valore didattico e formativo, è stata un’occasione per affrontare i temi correnti del mondo della scuola e per riflettere sulle questioni poste dall’autore nel libro “L’ora di lezione”. Massimo Recalcati ha tenuto il suo incontro all’interno dei Future Labs del Plesso scolastico di via Gramsci e grazie alla tecnologia messa a disposizione dall’istituto, tutte le scuole della Toscana hanno potuto seguirlo in diretta dai computer o dai telefonini. Una bella esperienza per i ragazzi e una grande soddisfazione per i vertici dell’Isis, come ha sottolineato il dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi.