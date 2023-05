Misura la buca sull’asfalto in zona cimitero "Dieci centimetri, un motociclista è caduto"

"Vergogna non fare manutenzione", lo ha scritto in un post su Facebook Franco Lucani, ma è quello che in moltissimi pensano quando si parla di buche. E di una buca, assai profonda, Lucani ha voluto fare la segnalazione sul social. Con tanto di metro ha misurato la voragine che si è aperta in viale Gamurrini, di fronte all’ingresso al cimitero.

"Dieci centimetri di profondità" ha testimoniato. "Ho assistito alla caduta di un motociclista. Vanno bene i progetti, le rotatorie, ma le buche rientrano nella piccola manutenzione. Quando una strada è rotta, si ripara" continua. "E quella fotografata è solo una delle tante di cui è disseminata la città. Un’altra che mi viene in mente? In via Leone Leoni, la profondità di quelle voragini forse supera questa, è incredibile. Le buche sono pericolose per automobilisti, io ho cambiato un cerchione e due gomme, per ciclisti e centauri". Sono continue le segnalazioni e gli appelli da parte dei cittadini all’amministrazione per risolvere il problema buche in città. "A questi voglio aggiungere anche una richiesta agli aretini: cerchiamo di prenderci più cura della nostra città, ognuno faccia qualcosa" spiega Lucani. Ma attenzione a quello che si fa. Perché le riparazioni fai da te non sono contemplate dal codice della strada. Lo insegna la vicenda accaduta in un comune di Monza in cui un pensionato è stato multato di oltre 800 euro per aver sistemato una buca. Multa e obbligo di riportare la strada allo stato precedente, cioè con la buca.

Intanto, ad onor di cronaca, "Dopo una mezzora dalla mia segnalazione ho visto la polizia municipale sul posto per transennare il tratto di strada" conclude Lucani. La buca è stata poi coperta con del bitume dai tecnici del Comune.