"Misteri d’amore". Poema di Canapini sul Simposio di Platone

Torna Franca Canapini, scrittrice aretina e socia dell’Associazione degli scrittori aretini "Tagete", con il suo nono libro di poesia "Misteri d’amore. Poema ispirato al Simposio di Platone", pubblicato all’inizio di quest’anno dalla casa editrice Puntoacapo. Il libro, che ha già ricevuto diversi premi in vari concorsi letterari, verrà presentato alla Feltrinelli Point di Arezzo, domani venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 17. Dialogherà con l’autrice Jonathan Rizzo scrittore, poeta e animatore culturale di origine elbana. "Misteri d’amore" si presenta come un breve poema contemporaneo dove l’amore indaga se stesso. Si tratta di un ardimentoso viaggio poetico in cui l’autrice, calandosi nel suo irrazionale e lavorando su se stessa, riconverte in poesia alcuni ragionamenti di Platone sulle cose d’amore, fino a fare sua l’idea del filosofo che l’energia erotica sia infine desiderio e ricerca di conoscenza. La lettura di Misteri d’amore potrebbe suscitare curiosità anche nei più giovani, motivandoli alla conoscenza del Simposio, "il libro più importante nella storia occidentale in cui si è colto l’essenza di amore" secondo Umberto Galimberti.