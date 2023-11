Missione riuscita. La Uyba di Velasco piega 3-0 Vallefoglia

Una Uyba praticamente perfetta rifila un secco 3-0 a Vallefoglia. Prima vittoria stagionale per le farfalle di Julio Velasco che, ieri pomeriggio alla E Work Arena, hanno superato in maniera autoritaria la più quotata Vallefoglia delle ex Degradi e Mingardi, mettendo in cascina 3 importantissimi punti salvezza. L’incontro non ha avuto storia, con la Uyba subito dominante nel primo parziale grazie alla sapiente regia di Jennifer Boldini e alle bordate di una Bracchi alla fine top scorer con 17 punti.

Pronti, via e Uyba sul 4-0. I punti di Bracchi e Sartori hanno fatto volare le farfalle (10-4). La Degradi ha provato a portar sotto la Megabox ma Bracchi ha piazzato il punto del 19-13, prologo al 25-18 firmato da capitan Lualdi. Nel secondo set, Vallefoglia è salita sul 10-5 ma la Uyba non ha mollato e pian piano ha rosicchiato punti alle avversarie pareggiando a quota 18 e poi chiudendo sul 26-24 con due attacchi della Giuliani. Nel terzo set dominio biancorosso con Bracchi scatenata che, con tre punti consecutivi, ha portato le bustocche sul 16-6. A chiudere set e match ci ha pensato la Frosini con il punto del 25-17.

UYBA BUSTO ARSIZIO- MEGABOX VALLEFOGLIA 3-0 (25-18, 26-24, 25-17)

Fulvio D’Eri