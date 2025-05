Misericordie: una giornata con i giovani

BIBBIENA

Giornata Regionale Giovani delle Misericordie sabato a Bibbiena, con centinaia di ragazzi in arrivo da tutta la Toscana. Un evento promosso dalla Rete Nazionale Misericordia e Solidarietà e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per volontari, dipendenti, operatori in Servizio Civile tra i 16 e i 29 anni. L’evento, in programma dalle 9 alle 18 al Comune di Bibbiena, avrà come tema "Giovani in Movimento" e si svilupperà tra attività, laboratori e momenti di confronto per dare nuova vita al progetto G.eMMe finalizzato a favorire il protagonismo di volontari di nuova generazione per rendere i giovani sempre più responsabili e partecipi della realtà associativa attraverso la loro creatività, la loro passione e la loro disponibilità a porsi al servizio del prossimo. La giornata sarà arricchita da attività e laboratori dedicati all’affettività, alla gestione dell’ansia e al corretto rapporto con le intelligenze artificiali, gettando le basi per proiettare le Misericordie verso il futuro. "Siamo orgogliosi di accogliere a Bibbiena questo appuntamento – commenta Gabriele Conticini (nella foto) governatore della Misericordia di Bibbiena – che permetterà di vivere momenti di crescita, confronto e formazione. Abbiamo deciso di dedicare una particolare attenzione ai giovani che, con il progetto G.eMMe, devono tornare a essere sempre più il cuore pulsante delle nostre Misericordie. L’obiettivo è di consolidare il valore del servizio, della comunità e della solidarietà, affinché possano essere protagonisti del cambiamento con entusiasmo e consapevolezza".

S.F.