Misericordie e bambini vittime di guerra. Domenico Giani: "Così portiamo speranza"

AREZZODomenico Giani e le Misericordie d’Italia in prima linea per i bambini vittime della guerra con la "Unbroken Kids Alliance". Un impegno concreto e sentito quello di Domenico Giani, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta a Cipro e in Gambia, a favore dei bambini e delle famiglie colpite dai conflitti in Ucraina, Palestina e altre aree del mondo. Giani, insieme alle Misericordie, è tra i protagonisti della "Unbroken Kids Alliance", l’alleanza presentata ufficialmente a Roma, nella Basilica di San Salvatore in Lauro, domenica scorsa, con la partecipazione di importanti figure istituzionali e internazionali. "Siamo orgogliosi di far parte di questa alleanza e di poter contribuire, con la nostra esperienza e la nostra presenza sul territorio, a portare speranza e conforto a chi ne ha più bisogno", ha dichiarato Domenico Giani. "Da oltre otto secoli, le Misericordie incarnano la ‘fantasia della carità’, una creatività nell’amore verso il prossimo che si manifesta in innumerevoli forme di assistenza e solidarietà. L’Unbroken Kids Alliance rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, unendo le forze di diverse realtà per offrire un aiuto concreto e coordinato". L’impegno di Giani e delle Misericordie si concretizza attraverso la collaborazione con la Fondazione Unbroken e la Fondazione 5P Europe. Gli obiettivi sono ambiziosi: in Ucraina, supporto alla ricostruzione delle strutture sanitarie, costruzione di un ospedale pediatrico a Leopoli e creazione di un sistema di supporto integrato per le cure. In Palestina, aiuti umanitari, apertura di cliniche mediche e potenziamento dell’ambulatorio della Misericordia di Betlemme.