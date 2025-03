Misericordia lancia il Punto digitale facile per anziani a Subbiano e Capolona

Volontari della Misericordia a disposizione dei cittadini, in particolare degli anziani, per utilizzare le nuove tecnologie e i servizi on line. Da come controllare il conto in banca a prenotare le visite specialistiche e tanti altri servizi che ormai si fanno con il telefonino. Ma non tutti sono in grado di operare subito correttamente. Per questo la Misericordia di Subbiano ha aperto a Subbiano e Capolona un Punto digitale facile. Un progetto della Regione Toscana, con il partenariato dei due Comuni, gestito dalla Misericordia con tanti volontari, formati apposta per aiutare i cittadini, in particolare gli anziani e le persone vulnerabili, a utilizzare le nuove tecnologie e i servizi online in modo indipendente tramite computer e sempre più spesso tramite cellulare.

"Si tratta di un punto dove si può ricevere assistenza e formazione gratuita - spiega Ilenia Montagni governatore della Misericordia di Subbiano - per accedere a tutte le piattaforme digitali della pubblica amministrazione, istituti bancari e non solo. Tipo imparare a prenotarmi da solo le visite specialistiche o le analisi del sangue. Fare lo speed e gestirlo nelle varie piattaforme. Gestire la tessera sanitaria e la carta d’identità elettronica oppure accedere al sito dell’Inps per stampare il cedolino della pensione, verificare le domande presentate. E poi ancora come fare un bonifico bancario o un pagamento PagoPA. Un servizio gratuito e rivolto a tutta la popolazione. Potete venire da noi anche per chiederci semplicemente come si fa a spedire una mail o fare un acquisto online".

Il Punto digitale facile a Subbiano è nella sede della Misericordia e a Capolona in via Marconi. Gli orari di apertura a Subbiano sono dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30 lunedì, martedì e giovedì. Gli orari di apertura a Capolona sono mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30. "All’interno di questo progetto esiste anche la possibilità di fare informazione di gruppo - dice Ilenia Montagni - Invitiamo le associazioni del nostro territorio a serate formative con i loro associati sull’uso delle tecnologie digitali".