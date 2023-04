"Miracolati" dai 200 milioni Pnrr Borgo a nuovo: partono i cantieri

di Francesco Tozzi

197 milioni e 750mila euro. Sono i numeri da capogiro degli investimenti che ricadranno sul comune di Cavriglia. Nella sala conferenze della Moretti Spa, leader dei prodotti sanitari homecare, si è tenuto un meeting rivolto esclusivamente ad aziende e categorie socio-economiche per illustrare il progetto complessivo che cambierà per sempre il volto della porta del Chianti. All’evento hanno preso parte, oltre al presidente della Regione Eugenio Giani, Francesca Velani in rappresentanza della Fondazione PromoPa, la direttrice del distretto sanitario valdarnese Stefania Magi, i dirigenti di Enel e l’ad di Human Company Luca Belenghi. Un focus particolare è stato dedicato alla rinascita dell’antico borgo di Castelnuovo d’Avane. 20 milioni di euro dal Pnrr consentiranno di recuperare il paese fantasma con due nuovi musei, giardini, luoghi della memoria, un albergo diffuso, residenze per artisti, botteghe artigiane, abitazioni dedicate al social housing e ai giovani.

L’inizio dei lavori è previsto per settembre, con termine dettato dal bando entro giugno 2026. Grazie a partenariati privati, due interventi strategici trasformeranno la fisionomia del territorio: il Parco dello Sport e la riqualificazione dell’ex area mineraria. La prima opera, che verrà realizzata da Human Company, ammonta a circa 70 milioni di euro e partirà all’inizio del 2024. Il secondo progetto, suddiviso in tre lotti distinti, si aggira attorno agli 80 milioni di euro, ma la cifra non è ancora ufficiale. E poi ancora, sempre in ambito Next Generation Eu, l’ampliamento del campo da golf e la nascita dell’ospedale di comunità. Infine la ciclopista del Chianti e la nuova viabilità del Porcellino grazie ai fondi di Rfi, con un tunnel che snellirà il traffico in un’area congestionata. "Non c’è un luogo della Toscana - ha affermato Eugenio Giani - destinato da qui al 2026 alle trasformazioni in nome di uno sviluppo sostenibile ed eco permeabile all’ambiente come Cavriglia". "La sfida vera - ha dichiarato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni - è riuscire a dimostrare che anche i piccoli comuni possono mettere a terra operazioni importanti nei tempi stabiliti".

Entro la prossima settimana inizieranno i lavori alla rotatoria di accesso al campo da golf ed è proprio sulle polemiche sull’impianto sportivo sorte in settimana con La7 che il primo cittadino ha sottolineato: "Noi non abbiamo scelto di destinare soldi al golf. Il governo, attraverso dei bandi, ha suddiviso le risorse, ci siamo candidati e la Fig ci ha infine selezionati come soggetti beneficiari. Il nostro compito è quello di progettare bene, stabilire date di inizio e di consegna lavori".