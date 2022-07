Minorenne scomparsa ad Arezzo, ritrovata a casa di due 20enni: uno arrestato per droga

Arezzo, 2 luglio 2022 - Era scomparsa dal 25 giugno ad Arezzo. Dopo una settimana la minorenne è stata ritrovata dai carabinieri a casa di due 20enni, uno dei quali è stato poi arrestato per droga.

Tutto è iniziato lo scorso sabato, 25 giugno, quando dopo essere andata ad Arezzo insieme a un fratello, la minorenne avrebbe fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri, mobilitati dopo la denuncia della scomparsa nell'aretino da parte della famiglia della giovane, si sono subito messi alla ricerca delle sue tracce. Dopo una settimana, la ragazza è stata ritrovata a casa di due giovani ragazzi di 20 anni.

Le ricerche, i riscontri testimoniali e gli accertamenti di varia natura, spiegano i militari, hanno consentito la scorsa notte di rintracciare la minore in un'abitazione in provincia di Arezzo, in compagnia di un 23enne e di un 21enne. Nella casa sono state trovate anche dosi di eroina e cocaina. Per questo motivo, per il più grande dei due giovani, il 23enne, è scattato l'arresto. L'altro ragazzo, il 21enne, è stato invece denunciato per concorso per detenzione e uso di sostanze stupefacenti.