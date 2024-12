Mind the pub: la guida di Fabrizio Vincenti ai pub londinesi più singolari

L’idea è ancora più che inedita, è accattivante. E la sua “esecuzione“ è puntuale, assolutamente esaustiva rispetto a ogni possibile curiosità nell’approccio al mondo “british“ in generale e a quello dei pub londinesi in particolare, uno specchio dell’altro. Il tutto si riassume efficacemente in “Mind the pub“, che volutamente ricorda il richiamo “Mind the gap“ di ogni metropolitana che si rispetti. Il libro è un gustosissimo giro degli 80 pub più singolari, storici, o comunque “british“ appunto, nelle vicinanze delle fermate underground.

L’autore è lo scrittore e giornalista de La Nazione, Fabrizio Vincenti, che lo ha presentato in apertura di rassegna del Circolo della Stampa di Lucca, alla sede dei Lucchesi nel mondo al Castello di Porta San Pietro sulle Mura. Hanno dialogato con lui – ma molte anche le domande dal pubblico – Ilaria Del Bianco, presidente della Lnm, Anna Benedetto, presidente del Circolo della Stampa di Lucca, Francesco Meucci, caposervizio de La Nazione di Lucca.

“Sono partito da Lucca con un’idea di massima dei pub alla fermata della metro che avrei mappato nel libro, poi però più volte ho cambiato rotta tagliando fuori quelli che non ritenevo interessanti. L’ottica – sottolinea Vincenti – è stata quella di immedesimarmi nel cliente italiano, descrivendo accoglienza, ambiente, personaggi storici ex frequentatori, musica dal vivo e food and drink. E, perchè no, sui servizi igienici, alcuni con bellissime maioliche, altri da dimenticare“.

“Una guida che a Londra non esiste – ha evidenziato in collegamento Francesco Rocco, segretario della delegazione londinese dei Lucchesi nel Mondo – e per questo mi complimento con Vincenti per un’idea che sa far la differenza fin nei presupposti oltre che nella felice stesura“. “Mind the pub“, come annunciato dall’autore, potrebbe presto avere una sorta di seguito. E per chi per il momento non “vola“, all’evento è stata servita l’ottima birra a chilometro zero – dalla Zita, alla Lucida alla Preziosa– del Birrificio Lucchese.