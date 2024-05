Mille podisti. Le strade chiuse

Torna oggi la 51esima Scalata al Castello, l’evento dei mille podisti, con una parte di città chiusa al traffico. La gara internazionale di corsa su strada parte da via Crispi. Alle 15,45 con i ciclisti acrobati, poi giovanili, e amatori e alle 18,30 la gara internazionale maschile e femminile. Da mezzogiorno alle 21 chiuse via Roma, via Crispi fino a via Margaritone. In piazza Guido Monaco dalle 12 alle 21. Dalle 15,30 alle 21, in via Petrarca è vietato l’accesso per chi proviene dalla rotatoria.