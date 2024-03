Milano all’assalto di Piacenza. La fiducia di Piazza: "Bello e possibile"

Va in scena, oggi alle 18, il terzo atto della sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano.

In terra emiliana le due squadre scendono in campo per una partita che può spostare l’ago della bilancia verso una delle due direzioni.

L’epilogo è incerto, con la serie, al meglio delle cinque partite che è forse la più equilibrata, mentre tra i pochi punti saldi c’è gara 4, che sarà poi in programma domenica 24 marzo alle 20.30 all’Allianz Cloud. Per ora, il fattore campo è stato sempre ribaltato: Milano ha vinto fuori casa gara 1 e lo stesso ha fatto Piacenza con gara 2.

I lombardi tornano così in campo dopo l’amara sconfitta di domenica scorsa con un quarto set giocato sottotono e al di sotto delle proprie potenzialità, sia in termini tecnici che di atteggiamento. "Si sapeva sarebbe stata dura – dice il centrale Vitelli – siamo stati bravi a vincere la gara da loro. Domenica sono stati più forti loro, ora 1 a 1, palla al centro e ricominciamo. Merito di Piacenza, noi ci abbiamo provato ora testa al prossimo match. Inutile pensare troppo all’ultima partita".

Match in cui i lombardi dovranno stare attenti a Lucarelli, l’uomo che, dai nove metri e non solo, ha fatto più male una settimana fa. Attenzione, pure al muro degli avversari (nell’ultimo incontro 14, con 9 di Simon) che ha fatto e non poco male ai meneghini.

In gara 2, le individualità di Piacenza sono emerse mettendo in difficiltà il gruppo di coach Piazza, che si è disgregato senza riuscire a trovare gli strumenti per reagire.

Proprio l’allenatore di Milano ha spiegato: "Andiamo a Piacenza consapevoli di non aver sfruttato al meglio le opportunità di giocare davanti al nostro pubblico. Sappiano di avere concesso qualcosa a un avversario che sicuramente non ne aveva bisogno. Riconosciamo che la Gas Sales ha giocato una grandissima partita, ma siamo anche consapevoli che tutto è ancora in gioco in questo quarto di finale. Il fattore campo lo abbiamo ormai superato, quindi cosa posso dire… dico che sarà veramente una lotta fino all’ultimo sangue. Loro sono forti noi non dovremo essere da meno".

In palio la semifinale dei playoff scudetto, obiettivo minimo del club di Fusaro che vuole confermare quanto fatto l’anno scorso quando fu a un passo dalla finale per il tricolore.

L’allenatore Piazza non dovrebbe apportare cambi rispetto all’ultima formazione vista in campo.

Confermata la diagonale Porro – Reggers, al centro Loser e Vitelli (con Piano ancora non al top della forma), poi Ishikawa e Kaziyski e infine il libero Catania.