Michele Rossi candidato sindaco a Castelfranco Piandiscò. Sfiderà Massimo Mandò

Arezzo, 11 aprile 2024 – È Michele Rossi, consigliere comunale del gruppo autonomo il nuovo candidato a Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò. Sarà appoggiato anche dalle liste civiche, a seguito di un accordo elettorale che prevede la presenza di un'unica lista e dei due simboli. 37 anni, dottore di ricerca in Economia Aziendale e Management presso l’Università di Pisa e vincitore della borsa del CNR per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale. Si occupa di ricerca applicata sui bilanci di sostenibilità presso il Polo Universitario Aretino. È docente di Economia Aziendale e Sviluppo Sostenibile presso Università di Siena, LUISS Business School e ITS Energia e Ambiente. Ha una compagna, un figlio di 4 anni, e risiede nel centro di Castelfranco di Sopra.

"La sua candidatura - è stato spiegato - è frutto dell’incontro convinto delle forze di opposizione alla gestione Cacioli. Sono state ricordate le battaglie condivise in consiglio comunale: l'impegno per il recupero della Badia di Soffena e l'iniziativa per l'acqua pubblica contro la Multiutility, la nuova società per azioni a cui il comune ha affidato la gestione del servizio idrico, ma anche le posizioni sulla discarica e sullo spreco di risorse della fusione in opere non prioritarie o ingiustificate. La scelta di un candidato giovane e competente persegue l’intento di recepire le idee in un progetto che coinvolgerà associazioni e movimenti del territorio del comune unico. Il nostro obiettivo - precisa Rossi - è dare un forte segnale di cambiamento, soprattutto nel metodo di amministrare e unire le nostre comunità fino ad oggi trascurate e poco valorizzate. Vogliamo investire sul futuro del nostro comune attraverso un lavoro di squadra che dia valore alle risorse del territorio, a partire da quelle ambientali, e garantisca servizi concreti e funzionali ai cittadini. Non ci interessa un uomo solo al comando - ha concluso - per questo la nostra proposta vuole avere rappresentanti ascoltati di tutti i centri da Piandiscò a Faella, Vaggio e Castelfranco. Restiamo aperti al contributo e alla partecipazione di quanti vorranno contribuire alla rinascita del Comune di Castelfranco Piandiscò e alla valorizzazione di tutte le sue comunità". Intanto Azione e Italia Viva, a Castelfranco Piandiscò, hanno annunciato che sosterranno la candidatura di Massimo Mandò. L'ufficialità è arrivata in queste ore.