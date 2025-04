Mezzo secolo della Mostra dell’artigianato: le novità di quest’anno

Aprile è per Anghiari e per la provincia di Arezzo il mese della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, manifestazione nata nel 1976, che è diventata punto di riferimento per tutto il settore e che dal 25 aprile al 4 maggio vivrà il 50esimo atto della sua storia. Una storia che si intreccia con quella di Anghiari, un compleanno che sarà celebrato in un’edizione ricca di iniziative e di qualità.

Il conto alla rovescia è iniziato e il comitato organizzatore sta lavorando già da tempo per mettere a punto ogni dettaglio. La mostra mercato sarà, come da tradizione un’opportunità di incontro per i visitatori che avranno modo di passeggiare in uno dei "Borghi più Belli d’Italia", ammirando le eccellenze dell’artigianato. Le botteghe del centro storico di Anghiari apriranno dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio e saranno il cuore pulsante di un evento che anche nel 2025 metterà in evidenza la qualità del fatto a mano. Come da tradizione importante spazio sarà dedicato all’artigianato artistico, nella sala consiliare di Palazzo Pretorio, nell’esposizione "I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno". Numerose iniziative accompagneranno i visitatori nei giorni della mostra, compreso il convegno del 28 aprile al Teatro di Anghairi sul "Ricambio generazionale nel settore dell’artigianato artistico toscano" con la consegna del Premio Leonardo Da Vinci che riguarderà gli artigiani e gli studenti degli Istituti Superiori a Indirizzo Artistico.

Tra le novità anche le imperdibili masterclass in cui i maestri artigiani mostreranno nel cuore di Anghiari le proprie conoscenze per trasmettere ai presenti l’arte del saper fare. Le botteghe artigiane saranno aperte dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio dalle 10 alle 19.30. La manifestazione è organizzata dall’Ente Mostra Valtiberina Toscana, in collaborazione con Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Regione Toscana, Cna Arezzo, Confartigianato Arezzo, Provincia di Arezzo, Comune di Anghiari, Associazione Pro-Anghiari e Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.