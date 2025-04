Mezzaquaresima al giro di boa. Oggi il gran finale da record

Anche l’edizione 2025 delle Fiere di Mezzaquaresima volge al termine. Oggi è il giorno del gran finale, anche se il clou è stato nel pomeriggio di ieri (da sempre, la giornata centrale è quella del sabato), quando Sansepolcro è stata letteralmente invasa dai visitatori, incoraggiati anche dal sole primaverile che finora ha accompagnato la manifestazione. A proposito di condizioni meteo, la domenica si prospetta meno "luminosa", anche se il pericolo della pioggia dovrebbe essere scongiurato.

Un particolare non secondario, specie oggi, dal momento che gli stand di piazza Torre di Berta sono più che mai la meta preferita delle famiglie del posto e degli ospiti per il pranzo domenicale da consumare all’aperto, assaggiando le specialità tipicamente locali (in particolare la bistecca di Chianina) ma anche i gustosi arrosticini abruzzesi, tanto per ricordare un piatto che ha conquistato il palato dei biturgensi.

Altro luogo frequentato nel giorno di festa è il luna park, che in questa circostanza potrà avere una maggiore disponibilità di posti auto per la sosta dalle 15 alle 17, poiché non vi è coincidenza con la partita di calcio al vicino stadio Buitoni. Ultime passeggiate fra le bancarelle e fra il profumo di croccanti e dolciumi che costituisce l’essenza delle Fiere.

Ai consuntivi si penserà da domani, anche per ciò che riguarda la nuova impostazione logistica di viale Vittorio Veneto a Porta Fiorentina dettata dai lavori di riqualificazione del Pnrr che hanno ridisegnato gli spazi, lasciando posto al mondo dell’hobbistica e all’Area Pet, che verrà allestita proprio oggi.