Meteo, in arrivo un fine settimana da allerta . Castro sotto esame: chiuso l’asilo Acropoli

AREZZOTempo in peggioramento, con precipitazioni che oggi si faranno più diffuse e localmente persistenti, anche con forti temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha emesso infatti un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Da giorni si preannuncia che venerdì sarebbe stato il giorno più complicato per il meteo di una settimana molto piovosa e purtroppo le previsioni sembrano confermarlo. Già da ieri nei Comuni sono in corso riunioni per decidere sulla eventuale chiusura delle scuole. E infatti, proprio a causa dell’intensità dei fenomeni piovosi previsti per le prossime ore e considerata la vicinanza della scuola comunale "Acropoli" di via Beato Angelico al torrente Castro, il Comune ha firmato una ordinanza urgente che prevede per oggi la chiusura della scuola. E’ stato infatti diramato dal centro funzionale regionale della Toscana l’avviso criticità codice arancione per l’intera giornata con la previsione di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e di forte intensità. "Situazione metereologica che potrebbe provocare l’esondazione del Castro, esponendo a rischio di carattere idrogeologico ed idraulico la struttura che si trova in dislivello rispetto al torrente" fanno sapere dal Comune. La vasta area di bassa pressione interesserà gran parte dell’Europa e determinerà il passaggio di impulsi di tempo perturbato, con rinforzo dei venti, anche sulla nostra penisola. In Toscana ci sono elementi di forte preoccupazione a livello di protezione civile: i cumulati attesi sono molto alti, c’è un’allerta arancione per temporali (e per questa fattispecie si tratta del grado massimo, non c’è il rosso), inoltre viene indicata l’allerta arancione per il reticolo principale.