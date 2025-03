Merende salutari: un progetto per il benessere e la riduzione degli sprechi

Lo scorso anno, abbiamo iniziato un progetto chiamato "Merende salutari". Questo progetto, che continuiamo oggi, è nato dalla consapevolezza dell’importanza di mangiare cibi buoni e salutari per il benessere del corpo e il rispetto dell’ambiente circostante. Prima di iniziare, consumavamo molte merende industriali, ricche di zuccheri, e spesso frutta non di stagione. Questi alimenti creavano dipendenza, alteravano la percezione dei sapori e, a mensa, sprecavamo molto cibo perché faticavamo a comprenderne il gusto.

Inizialmente, noi e le nostre famiglie non abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta, perché richiedeva un impegno maggiore nella preparazione di una merenda casalinga, anziché ricorrere a una merenda industriale già pronta. Tuttavia, grazie all’invito delle insegnanti a cambiare alimentazione, abbiamo deciso di accettare la sfida. Le nostre merende sono così cambiate: dalle merendine siamo passati a fette di pane e pomodoro, pane e olio, e una volta a settimana pane con salumi. Ogni giorno consumiamo frutta di stagione e italiana, ma anche frutta secca. Di tanto in tanto, ci concediamo un dolce, purché fatto in casa.

Questa esperienza per noi è stata fantastica. Sebbene inizialmente sia stata un po’ faticosa, abbiamo capito quanto sia importante mangiare in modo sano e ridurre gli sprechi alimentari. Attraverso la TV abbiamo raccontato la nostra esperienza e oggi molti altri bambini stanno seguendo il nostro esempio.