Sansepolcro e il mercato di via Aggiunti: si va verso il trasferimento È scontro tra ambulanti

Sansepolcro (Arezzo), 20 maggio 2024 – Cambierà ubicazione il mercato settimanale del martedì a Sansepolcro, attualmente dislocato lungo il tratto di via Niccolò Aggiunti compreso nel rione di Porta Romana e nelle vicine piazze intitolate ad Antonio Gramsci e Santa Marta.

Al momento, la soluzione del parcheggio di Porta del Ponte è in vantaggio sul trasferimento in viale Armando Diaz a Porta Fiorentina e la decisione sembra per giunta avere i crismi della non provvisorietà.

Il motivo è spiegato dall’assessore al commercio, Francesca Mercati: "Al di là dei lavori che in teresseranno la zona – premette – è la modifica oramai prossima alla disciplina del traffico che sta di fatto imponendo questo cambiamento. La fase sperimentale, introdotta nel febbraio del 2020, è terminata e non ha funzionato come avrebbe dovuto (anche il vicesindaco Riccardo Marzi lo aveva dichiarato tempo addietro n.d.a.), per cui verrà ripristinato il vecchio senso di marcia in entrata dalla ex 3 bis a Porta del Castello e quindi i veicoli percorreranno in discesa via Beato Ranieri dal Borgo per poi svoltare a sinistra nel tratto di via Niccolò Aggiunti in direzione di Porta Romana, quello nel quale sono attualmente sistemati i banchi; ciò implicherebbe, quindi, che il martedì mattina le auto non potrebbero svoltare a sinistra, ma soltanto poco sopra a destra, in via Santa Caterina e verso Porta Fiorentina. Di conseguenza, il mercato non dovrà più rimanere lì".

E nell’individuazione del luogo alternativo di cosa state tenendo conto? "Intanto – prosegue l’assessore Mercati – tengo a sottolineare che è in corso una procedura partecipata fra gli uffici commercio e tecnico del Comune e gli ambulanti stessi per arrivare a una scelta condivisa sulla nuova area e poi abbiamo allo studio due ipotesi".

C’è quella di Porta Fiorentina, che ricalca in pratica la disposizione logistica seguita in occasione dell’evento "Food&Street": due file su viale Diaz, una delle quali esterna alla carreggiata per garantire l’eventuale circolazione dei mezzi di soccorso e un’appendice in piazza della Repubblica, ma l’orientamento di Comune e operatori è verso il grande parcheggio di Porta del Ponte.

«È in una posizione più centrale nel contesto cittadino – sono sempre parole dell’assessore – e potrebbe diventare sede stabile, dal momento che vi è spazio e che, una volta terminati i lavori in corso, diverrà zona pedonale. Uno spostamento sul quale ragioniamo per far sì che riesca a rivelarsi quello definitivo".

Facile immaginare che non tutti gli ambulanti saranno d’accordo, fra chi ritiene opportuno andare a Porta Fiorentina e chi crede invece che Porta del Ponte sia emarginante rispetto al cuore della città. Il dibattito prosegue.