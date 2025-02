Mercato del Forte. Domani in città

Arriva a Montevarchi il Mercatino da Forte dei Marmi, che dopo molti mesi torna in Valdarno. Domani gli operatori saranno infatti, per l’intera giornata, a Montevarchi, in piazza Varchi e in piazza Vittorio. Appuntamento dalle 8 alle 19 per un’intera domenica di shopping, vivendo quella speciale atmosfera spensierata e gioiosa che i fortemarmini sanno creare. E si potrà approfittare, ovviamente, anche del periodo dei saldi.

"Affari su articoli originali e di alto livello, frutto di una tradizione artigianale antica che si è saputa rinnovare nel tempo, adeguandosi alle sempre nuove richieste del mercato. Una sintesi perfetta di tradizione, qualità e creatività", hanno ricordato gli operatori del Mercatino di Forte dei Marmi. Non mancheranno prodotti come maglieria in cashmere, vari brand di abbigliamento uomo donna, calzature, pelletteria e le borse di fattura artigianale, espressioni di un patrimonio creativo apprezzato a livello internazionale. Stesso discorso per la biancheria, impreziosita da pizzi e ricami della tradizione fiorentina.

Il Mercatino da Forte dei Marmi è legato ad un consorzio che ha sede nella "perla" della Versilia. Un consorzio che ha lo scopo di coordinare l’attività delle imprese consorziate e di migliorarne l’efficienza fungendo da organismo di servizio. Tra i compiti promuovere la diffusione dei prodotti messi in vendita dai consorziati attraverso la creazione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; la promozione di sistemi di acquisto collettivo, quando possibile, direttamente alla fonte di produzione, eliminando inutili intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati nei confronti dei fornitori di servizi. Altro scopo è quello di tutelare e promuovere l’immagine dei mercati di Forte dei Marmi.