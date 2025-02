Mercatissimo avanti, notti shopping d’estate

Il mercato tirolese chiude domenica 28 dicembre. Ma la data potrebbe essere scritta in inchiostro simpatico e virare dolcemente verso il 6 gennaio. Per ora il tutto campeggia nel calendario degli eventi che ieri la Confcommercio ha varato nel salone grande dell’associazione, dietro le pareti dorate del palazzo con vista sul parco Pertini. Un salone strapieno, un po’ come le attese di una categoria che ormai appende con curiosità il cappello sugli appuntamenti che spostano la bilancia degli affari. E non a caso a capotavola, insieme alla direttrice aggiunta Catiuscia Fei, c’erano sia l’assessore Simone Chierici che il direttore della Fondazione Intour Rodolfo Ademollo. Più il presidente della Fondazione, che poi è lo stesso Chierici. Al centro del tavolo, come spieghiamo sopra, il Natale. Ma intanto è arrivato il semaforo verde al resto degli appuntamenti fissati per il 2025.

Il più importante, si sa, è il Mercato Internazionale: 250 banchi, arrivi da tutto il mondo, oltre trecentomila presenze in tre giorni. La data, ormai, è blindata: il secondo weekend di ottobre, in questo caso dal 10 al 12, una volta fatto l’accordo con il mondo di Eurochocolate. Eurochocolate che da una parte è la grande novità della Città di Natale, con conferma pressoché certa anche per il 2025, e dall’altra potrebbe coprire nel 2026 il buco nel calendario tra la chiusura dei mercatini e il primo evento di primavera, alla fine di maggio. L’ipotesi prevalente è febbraio, a cavallo di San Valentino, ci sarà tempo per definirlo. Ma per quest’anno il buco resta, quello che nel tempo si è aperto una volta abbandonata la strada dell’evento che un tempo animava in aprile le piazze del centro.

Il 30 maggio sarà il turno di San Leo da vivere, il 7 giugno di Pescaiola, strade di collegamento che per un giorno vengono chiusi e diventano un paese. Il 24 giugno l’appuntamento con la serata Arcobaleno, in accordo con La Nazione e con la Regione. A luglio i grandi eventi dell’estate: sabato 5, in concomitanza con l’apertura dei saldi estivi, lo shopping sotto le stelle, e il 17 la Cena in bianco, che in genere coincide con la festa di piazza Grande, compreso il prato verde al centro del mattonato.

E da lì inizia lo sprint fino ai giganti di autunno: prima il Mercato Internazionale e poi il Mercatino Tirolese, in apertura il 15 novembre insieme al mondo della Lego e alla Casa di Babbo Natale. Che tornerà in Fortezza e come i mattoncini andrà a dritto fino alla Befana. Aspettando sul traguardo anche i tirolesi, la cui disponibilità a prolungare è già stata ufficializzata: ma passa dallo spostamento di un’altra Fiera e questa è già un’altra storia.

Lucia Bigozzi