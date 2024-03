Mercatino in Danza . Tre giorni di festa ad Arezzo Fiere

Quasi cinquecento ballerini e 14 scuole. Torna in scena il Calcit con "Mercatino in Danza 2024" e prova a battere ogni record di incassi. Ritorna la manifestazione giunta alla nona edizione che si svolge ad Arezzo Fiere in via Spallanzani da venerdì 22 a domenica 24 marzo. Si parte il venerdì con la quinta edizione del Gala della Danza in ricordo di Otello Bracci, indimenticato consigliere del Calcit fin dalla fondazione del comitato autonomo lotta ai tumori. Partecipano all’evento tantissime scuole di danza del territorio: Dance Studio, Danzarno di Capolona, Live Love Dance, La maison della danza, Two pass Dance di Soci, e i ragazzi del Liceo Coreutico Piero della Francesca di Arezzo. Per tre giorni esibizioni e show, al termine delle serate verranno assegnati i primi: il Premio all’esibizione più emozionante a discrezione della famiglia Bracci con opera offerta dalla pittrice Mara Malatesti. E poi il Premio Città di Arezzo 2024 offerto dal Comune alla scuola più solidale con il maggior numero di allievi presenti. Sabato dalle 19 ci sarà l’apericena a 15 euro con la Botteghina di Gragnone. Dalle 20 musica dal vivo anni 70/80/90 e moderna con Quarryband. Dalle 21 in scena lo spettacolo di Dance Academy, Let me dance, Danzarno, Two Pass dance e Fame star Academy. E domenica arriva la Festa del bambini tra salute, sport e divertimento.