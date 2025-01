Mercatini e giochi per la Befana a Terontola

Ultimi giorni di eventi a Cortona per "Natale di Stelle". Il prossimo appuntamento è in programma domani a Terontola con il "Mercatino della Befana". L’evento recupera il programma dell’iniziativa rinviata per maltempo. Il via dalle ore 15 fino alle 21,30 nell’area antistante alla stazione ferroviaria. Sono previste esibizioni di mountain bike grazie all’Asd Ciclismo Terontola categoria Giovani, lo spettacolo dell’Allegra brigata del Cam "Christmas in Bubble" e tante attività per i più piccoli fra cui truccabimbi e bolle giganti. Aperti fino a sera l’area drink & food e lo spazio musica e relax con Alex Santiago dj e "Simona Voice". Anche nel centro restano aperte fino all’epifania tutte le attrazioni di questa edizione. Tra queste sta riscuotendo apprezzamento la mostra del giocattolo e del modellismo organizza nell’auditorium Sant’Agostino. Presenti opere provenienti da collezionisti e antiquari. La mostra si apre con il plastico della Fortezza Medicea di Arezzo, il secondo grande spazio è dedicato alle ferrovie e ai treni, nel terzo spicca l’installazione dei velieri e delle navi, in conclusione i visitatori possono ammirare le macchine a pedali e i cavalli a dondolo. L’esposizione navale, con oltre 40 pezzi, è stata allestita per offrire un’esperienza didattica alla scoperta dell’evoluzione delle imbarcazioni dalla protostoria ai giorni d’oggi. Altrettanto interessante è l’area ferroviaria con decine di esemplari di elevata fattura, alta qualità anche per i figurini, detti "soldatini", opere di pittori e scultori, oltre a macchinine e giochi di società di un tempo. Domenica dalle 14 in piazza della Repubblica tornano i giochi di un tempo per bambini a cura dell’Ingegneria del Buon Sollazzo. Lunedì alle 16 si terrà il Corteo dei Re Magi organizzato da Lions Club Valdichiana Host, Fraternita Laica Domenicana "Beato Pietro Capucci" di Cortona, Piccolo Teatro Città di Cortona e Consiglio dei Terzieri con arrivo alla chiesa di San Domenico. Alle 18 arriva la Befana in piazza della Repubblica.

La.Lu.