Mercatini del Calcit: via alla stagione

Riparte la stagione dei mercatini del Calcit, che mobilita i bambini delle scuole del Valdarno Aretino per finanziare tutte le iniziative dell’associazione. Il 16 aprile i "soldatini" saranno in azione a Montevarchi, il 25 aprile a Loro Ciuffenna, il 14 maggio a San Giovanni. Da definire la data per il mercatino che si terrà a Terranuova. Grazie alla vendita degli oggetti confezionati dai ragazzi e dagli insegnanti, il Comitato Autonomo Lotta contro i Tumori, in questi anni, ha potuto utilizzare ingenti risorse per scopi davvero importanti. Dal 1991 ad oggi l’associazione ha distribuito infatti al sistema sanitario valdarnese decine di milioni di euro, grazie al contributo volontario di aziende e privati. Negli anni, ai vertici del sodalizio, si sono succeduti consiglieri e presidenti quali Massimo Merlini, Leo Failli e Roberta Soldani, fino ad arrivare a Piero Secciani e a Marco Ermini, che di recente è stato confermato alla presidenza.

"Voglio ringraziare tutti coloro che ci consentono di organizzare i mercatini – ha detto Ermini – E anche chi porta avanti il progetto Scudo e le tante iniziative firmate Calcit. I valdarnesi si sono mostrati sempre molto generosi con la nostra associazione e in questi anni abbiamo acquistato importanti macchinari e messo a terra molto progetti, di cui siamo orgogliosi". Insomma, il lavoro svolto in questi anni ha permesso al Calcit Valdarno di raggiungere positivi traguardi a sostegno di molte famiglie del territorio. In un periodo tra l’altro complicato, sul quale si è abbattuta la pandemia da Covid.

