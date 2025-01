Mense scolastiche cercano cuochi

Opportunità di lavoro nel settore della ristorazione collettiva. Il gruppo Camst è alla ricerca di addetti alla mensa da inserire in diverse strutture in Toscana. Tra le offerte, un contratto a termine part-time per una mensa aziendale a Firenze, in viale Europa, e a Lucca, oltre che per la refezione scolastica a Calcinaia, in provincia di Pisa. Sempre per la ristorazione scolastica, nella zona di Settignano, in provincia di Firenze, è aperta la posizione per un cuoco o una cuoca con contratto a tempo determinato e orario full-time. Per il centro cottura pasti dell’ospedale Misericordia di Grosseto, il gruppo Camst è inoltre alla ricerca di nutrizionisti. Il candidato ideale deve essere laureato, avere competenze nella progettazione e gestione di diete speciali, oltre ad una buona conoscenza di Excel e dei principali strumenti informatici. Per maggiori dettagli sulle posizioni aperte e per candidarsi: camstgroup.com/lavora-con-noi.

Anche Cirfood, altra realtà del settore, offre diverse opportunità. Si cercano aiuto cuochi a Quarrata, in provincia di Pistoia, dietisti ad Agliana, sempre in provincia di Pistoia, e magazzinieri a Vinci, in provincia di Firenze. Tra le altre posizioni aperte: addetti al servizio mensa aziendale a Ospedaletto, in provincia di Pisa, e a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze; addetti al servizio mensa per la refezione comunale a Monterchi, in provincia di Arezzo, e per l’ospedale Santa Chiara a Pisa; cuoco a Camaiore, in provincia di Lucca. Per consultare tutte le posizioni disponibili e inviare la candidatura: www.cirfood.com/it/lavora-con-noi.