Meningite, sospetto caso in Valdarno

Ospedale

Arezzo, 17 marzo 2023 – Sospetto di un caso di menigite verosimilmente di origine batterica in un giovane del Valdarno.

Lo comunica la Asl. Il servizio igiene e sanità pubblica ha avviato l’inchiesta epidemiologica per l’individuazione dei contatti che sono stati invitati a recarsi presso il proprio medico curante per avviare in via precauzionale la profilassi antibiotica.

Il giovane, in condizioni stabili, è attualmente ricoverato al San Donato.