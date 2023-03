Meningite, 19enne in ospedale. E’ fuori pericolo

Ospedale

Arezzo, 17 marzo 2023 – Ha 19 anni ed è uno studente dell'Isis di San Giovanni Valdarno il giovane colpito da meningite batterica o da stafilococco, ricoverato all'ospedale di Arezzo: le sue condizioni sono giudicate stabili ed è fuori pericolo di vita.

Questa mattina una sessantina di compagni di scuola si sono sottoposti alla profilassi mentre nel pomeriggio è toccato ai ragazzi che frequentano la stessa palestra del 19enne, in tutto un'ottantina di persone, e alla fidanzata del giovane. Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito durante una conferenza stampa tenutasi nella sede aretina dell'Asl Toscana sud est, nei giorni scorsi il 19enne ha fatto viaggi in treno e si era recato in discoteca: per questo motivo è stato lanciato un appello a chi lo avesse frequentato, fuori dai contatti stretti per i quali la profilassi scatta in automatico, a presentarsi per il protocollo previsto.

"Chiunque avverta febbre, cefala e simili - ha ricordato Elena De Santis, responsabile dell'ufficio igiene della Asl - si faccia avanti per la profilassi”. De Santis ha poi ricordato come in un anno in genere nell'Aretino si verificano al massimo due casi del genere.