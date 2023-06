Menchetti al Parco, è qui la festa Folla per l’apertura del bar al Giotto

Era vestito a festa ieri il parco Giotto per l’inaugurazione del bar Menchetti. Grandi palloni colorati annunciavano l’evento atteso: rossi, gialli, bianchi, come i colori del locale ispirato allo stile di Piet Mondrian che ha aperto i battenti. Poi avanti per ore con i festeggiamenti. Musica del Cile e performance degli Omero and friends, l’intrattenimento di Valentina Marconi che ha portato la sua Gina per l’occasione, giocolieri, truccabimbi e il gusto targato Menchetti. Al suo fianco la Koinè, pronta a far fiorire attività per bimbi ed eventi culturali.

Presenti le autorità, tra cui la vicesindaco Lucia Tanti, il vescovo Andrea Migliavacca, il questore Maria Luisa Di Lorenzo e tante persone. In tanti attendevano l’apertura del locale che vuole essere un modo, come spiegato da Corrado Menchetti e Paolo Peruzzi, per ridare vita al parco muovendo dal presupposto che un’area più vissuta allontani degrado, droga, microcriminalità.