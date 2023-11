Medioetruria, fermata al ministero. Ballottaggio fra le ipotesi in campo

La stazione Medioetruria è tornata ieri al tavolo romano, anche se nelle ultime settimane il barometro tende alla burrasca. L’arroccamento su posizioni diverse ha intanto fatto saltare quell’elemento di unitarietà che, unico, potrebbe favorire la soluzione della nuova stazione dell’Alta velocità, il cui primo requisito è servire un ampio bacino di utenza in termini di cittadini e imprese. Tra Rigutino, Creti-Farneta, Montallese il divario è sempre più profondo. "C’è una strana sensazione nell’aria o meglio un aspetto abbastanza palese: Rfi sta strizzando l’occhio alla regione Umbria. Durante le scorse sedute è riemersa Creti quale location più economica per Medioetruria al punto che Rfi vedrebbe in Rigutino una soluzione più dispendiosa" era intervenuto Matteo Galli, presidente del comitato Sava, da mesi protagonista della battaglia per la stazione dell’alta velocità. "Il doppiopesismo è palese come è palese la pressione di certa politica all’interno di questo tavolo che dovrebbe essere solamente tecnico".

Intanto tre giorni fa alla stazione Mediopadana, la struttura da cui dovrebbe trarre ispirazione la gemella Medioetruria, si sono celebrati i dieci anni di vita della struttura, con numeri eloquenti: la partenza nel 2013 fu con 8 coppie di treni al giorni, 400 posti auto, poche centinaia di passeggeri.

Ora i treni sono fino a 90 al giorno, i passeggeri 1,7 milioni all’anno, i posti auto già oltre 1200 con una previsione già di salire a 2400. Numeri che rinsaldano la posizione di chi non crede che la logica del collegamento ferro-ferro (punto di forza di Rigutino) possa essere decisiva per la scelta.

Ga.P.