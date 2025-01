Medioetruria come la tela di Penelope

Bisogna scomodare l’epica di Omero per raccontare l’ennesima puntata di Medioetruria. La tela di Penelope, il sudario che avrebbe dovuto tessere per il suocero Laerte e che ogni notte veniva disfatto per evitare di passare a nuove nozze, funziona bene per parlare della stazione dell’alta velocità tra Arezzo, Siena e Perugia. Il consiglio congiunto in Sala dei Grandi con il governatore Giani e l’assessore Baccelli ha messo un punto fermo nell’Odissea dei binari: la Regione Toscana punta tutto su Rigutino, anche se il tavolo tecnico con Giani, il ministro Salvini e il (fu) assessore Melasecche ha scelto Creti, con un finanziamento da 10 milioni per la progettazione.