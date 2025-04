“Molestò in palestra un ragazzo di 17 anni”. Arezzo, medico rinviato a giudizio

Arezzo, 15 aprile 2025 – Un medico di 39 anni è stato rinviato a giudizio per presunta violenza sessuale su un minore, un ragazzo di 17 anni. L’episodio, a cui si riferisce la denuncia, si sarebbe verificato il 16 novembre del 2024 in una palestra dell’Aretino. Il professionista avrebbe molestato il giovane mentre entrambi si trovavano sotto la doccia, seppur in box separati.

Stando al racconto reso dal minore ai genitori, che hanno poi provveduto a sporgere denuncia, il ragazzo sarebbe stato avvicinato dal 39enne che lo avrebbe poi molestato chiedendogli, dopo la reazione sconvolta del giovane, di non denunciarlo. Questa mattina, 15 apile, l'udienza preliminare davanti al gup del tribunale di Arezzo che ha rinvianto il medico a giudizio.

Il professionista si sarebbe difeso ammettendo il gesto ma sostenendone la casualità. Il minore è difeso dagli avvocati Baroni e Dolenti del foro di Arezzo mentre l'imputato si è affidato all'avvocato Castellano del foro di Roma. Il processo è stato fissato al 3 giugno.