McDonald’s ha aperto i battenti. E presto gli altri punti vendita

SANSEPOLCRO

Con il taglio del nastro avvenuto ieri mattina del nuovo ristorante McDonald’s, è ufficialmente iniziata a Sansepolcro la riqualificazione dell’area ex Boninsegni e Cose di Lana. O quantomeno, si è trattato del primo concreto passo sul futuro di essa. A fare gli onori di casa è stato Eduardo Lucchini, licenziatario McDonald’s e fra le autorità c’erano ovviamente il sindaco Fabrizio Innocenti, il vice Riccardo Marzi; il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri e i soci della 4Progress, la società che si occupa degli interventi di recupero. Una visita ai nuovi e moderni locali della struttura e poi il punto della situazione per ciò che riguarda la zona in questione lungo via Senese Aretina. "E’ una fra le operazioni più importanti sulle quali punta la nostra amministrazione – ha detto l’assessore Marzi – che restituirà all’economia stessa di Sansepolcro un punto di riferimento. Un tempo vi erano grosse aziende, ora è arrivato un ristorante e presto altre attività commerciali e produttive". Alessandro Luzzi, amministratore delegato della 4Progress, ha ricordato le varie tappe e fornito un’anticipazione sui prossimi step: "Abbiamo iniziato a lavorare qui nel 2019 con l’abbattimento dei vecchi stabili, il che ci ha consentito di ridisegnare anche la viabilità in maniera più razionale. Abbiamo suddiviso l’area in quattro lotti, uno dei quali è terminato con l’inaugurazione di stamani, ma presto faremo lo stesso con il nuovo punto vendita di Eurospin e intanto sono in fase di sviluppo anche il centro direzionale e la parte produttiva. Come dire che stiamo dando una nuova veste a Sansepolcro". La festa di ieri per il McDonald’s è proseguita nel pomeriggio e da oggi è un punto di riferimento in più per il Borgo.