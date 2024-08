Arezzo, stazione in stile fast food. Lo sbarco di McDonald. Caccia ai nuovi dipendenti

Arezzo, 4 agosto 2024 – Un nuovo Mc Donald’s in città? sì e si troverà alla stazione ferroviaria di Arezzo dove in questi giorni sono in corso i lavori del ristrutturazione del bar interno. La novità a dirla tutta girava da tempo in città e ancora adesso sono tanti i curiosi che si chiedono se si tratti di una voce di corridoio o, al contrario,di qualcosa di solido e fondato. A giudicare dai fatti, i dubbi sono ben pochi, anzi.

Già sulle transenne che delimitano il cantiere del locale, la scritta lascia ben poche perplessità: "chiusi per ristrutturazione, torneremo a ottobre con l’offerta Bar Italico e Mc Donadl’s", si legge sul foglio appeso lì con tanto del logo del fast food di panini più famoso al mondo. La foto è stata pubblicata su “sei di Arezzo se“ qualche giorno fa e sono tanti gli aretini che hanno commentato interessati dalla nuova apertura.

Per chi non è ancora convinto, basta una googolata: sul web si trovano due articoli riguardo alla nuova apertura. Da una parte c’è una ricerca di lavoro per un allievo manager che come luogo di lavoro mette ben in chiaro la dicitura “per la nuova apertura di Arezzo stazione“.

In questo caso la proposta di assunzione riguarda un ruolo di gestione e organizzazione del locale, sia con i dipendenti interni sia con l’esterno.

Anche su LinkedIn (il social delle “offerta di lavoro“) rilancia la candidatura che è stata pubblicata una settimana fa ormai. Un altro indizio riguarda l’analogo reclutamento ma stavolta per la cucina e il personale di sala. Insomma, per dirla con Agatha Christie: "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza me tre indizi fanno una prova".

Ad ora le notizie sono limitate ma qualche puntino sulle “i“ si può già mettere. Oltre a confermare che di Mc Donald’s si tratterrà c’è anche una sorta di crono programma che vede un attesa di altri due mesi per i lavori in corso. Certo non c’è ancora un D day, ma il nuovo Mc alla stazione aprirà nel mese di ottobre quando i lavori saranno terminati. Resta da sapere quante saranno di preciso le assunzioni.

Sarebbe il secondo Mc Donald’s in città, dopo quello in via Fiorentina e il quinto in tutto l’Aretino. Stavolta la posizione è strategica rispetto il primo locale che si trova defilato rispetto al centro aretino.

Scelta, quella della stazione ferroviaria che Mc Donald ha fatto ad esempio Firenze (come in altre grandi città italiane), “accerchiando“ la stazione ferroviaria con due store, uno interno ed uno estero.

In provincia invece i fast food della catena sono attualmente tre: uno si trova Terranuova Bracciolini mentre un altro a Foiano della Chiana, a fianco al Valdichiana Village, ma presto ne verrà costruito uno nuovo a Sansepolcro che oltretutto assumerà ben 50 persone nel territorio.