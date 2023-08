"Mazzetti saluta Falco alla guida dei Carabinieri a Foiano"

Il comandante della stazione dei carabinieri, il luogotenente Fausto Mazzetti, va in pensione: lascia il posto al luogotenente Gianluca Falco, già comandante a Camucia. Mazzetti ha presentato servizio a Foiano dal 1998, per 25 anni. Prima di comandare la stazione locale aveva svolto incarichi tra Roma, Bologna e Pistoia, partecipando anche a missioni in Iraq e Kosovo.

Nel 2013, gli era stata conferita l’onorificenza di cavaliere del merito della Repubblica.

In una cerimonia (nella foto)

in consiglio comunale, alla presenza del capitano della compagnia di Cortona, Antonio De Santis, l’amministrazione ha salutato Mazzetti per il lavoro e ha dato il benvenuto a Falco.

"È stato un grande privilegio

– ha detto il sindaco Francesco Sonnati – aver avuto Mazzetti alla guida dei carabinieri. Professionalità, passione

e grande disponibilità ne

hanno fatto una figura fondamentale per la comunità. Allo stesso tempo

esprimiamo la nostra felicità nell’accogliere un altro grande professionista come Falco".