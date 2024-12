Maurizio Olivotto: draghi e nuvole nella personale

Maurizio Olivotto. Draghi e nuvole è il titolo della personale dell’artista, celebre illustratore, oltre che incisore, visitabile fino al 28 febbraio presso Rosy Boa, in via Cesalpino ad Arezzo e realizzata con la curatela di Matilde Puleo in collaborazione con Arezzo Intour. Nato a Bressanone, ma diplomatosi presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e operante a Loro Ciuffenna, Maurizio Olivotto si definisce illustratore, ma in realtà, come scrive Matilde Puleo, "è un cartografo dell’immaginario con una particolare attitudine alla sperimentazione dei mezzi espressivi". La mostra è infatti l’occasione per "immergersi" nel suo universo creativo. Le sue opere sono "un atlante del meraviglioso" e "portali verso l’ignoto", dal momento che ogni suo disegno non si limita ad illustrare, ma evoca dando vita a draghi, a mostri marini, a simboli sacri e a figura antropomorfe che "simboleggiano il mistero". Tre sono le sezioni, la prima dedicata all’illustrazione, la seconda all’incisione e la terza al libro d’artista. Anche il catalogo è pensato come un libro d’artista, in modo che l’immersione nella creatività del maestro sia accompagnata, creando un’esperienza unica.

Liletta Fornasari