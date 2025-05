Massimo Santarelli è il nuovo presidente delle Vittime Civili di Guerra di Arezzo

Arezzo, 7 maggio 2025 – Un rinnovato impegno al servizio della memoria e della formazione per l’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

La sezione di Arezzo, forte di circa cinquecento soci, ha vissuto un importante momento di ritrovo, dibattito e pianificazione futura con l’assemblea provinciale che ha fornito l’occasione per gettare le basi per le attività da condurre nel prossimo quadriennio.

In quest’ottica, un importante momento è stato rappresentato dal passaggio di consegne alla guida dell’associazione con l’elezione di Massimo Santarelli come nuovo presidente che, già impegnato nel consiglio sezionale, ha raccolto il testimone dal presidente uscente Ulisse Domini a cui è stata consegnata una targa in segno di ringraziamento e riconoscenza per il lavoro svolto nel periodo dal 2020 al 2025.

Il consiglio provinciale scelto dall’assemblea sarà poi completato da Franco Agnelli, Maurilio Cappetti, Andrea Ferruzzi, Giuseppe Manenti, Gina Millotti, Alessandro Caneschi, Mirian De Oliveira e Anna Maria Vestrucci, mentre il ruolo di sindaco unico sezionale è stato conferito a Luigi Allasia.

Tra i momenti centrali dell’incontro, moderato dal presidente regionale dell’ANVCG Aldo Ierardi, è rientrata la premiazione dei vincitori del concorso creativo “La paura: hai paura della guerra?” che è stato rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado per stimolare una riflessione sulle conseguenze dei conflitti, sugli stati d’animo collegati alle guerre e sull’urgenza di costruire una cultura orientata a principi di pace, giustizia, diritti e solidarietà.

I primi premi sono stati conferiti a Emily Calin, Tasfia Sheik e Safin Rahman, tre alunni dell’Istituto Comprensivo “IV Novembre”, che hanno ricevuto buoni per l’acquisto di libri di valore dai 150 ai 200 euro e che hanno meritato l’accesso alla finale regionale in programma lunedì 26 maggio a Firenze.

Un particolare applauso, infine, è stato tributato ai soci con maggior appartenenza associativa che hanno ricevuto un attestato di merito come simbolo di gratitudine per l’impegno, la dedizione e il contributo offerti nel corso del tempo allo sviluppo e al consolidamento dell’associazione.

In totale, infatti, sono settantanove gli uomini e le donne con oltre ottantacinque anni, ma le relazioni presentate durante l’assemblea hanno evidenziato la crescita del numero anche dei giovani soci iscritti con il ruolo di “Promotori di Pace” che si impegnano attivamente nella divulgazione della memoria storica e nella promozione dei valori di pace, diritti umani e nonviolenza.

Questa diversificazione della componente sociale rappresenta un segnale positivo per lo stesso futuro dell’ANVCG, andando a creare un reale ponte intergenerazionale tra passato e futuro.